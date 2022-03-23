В Челнах прокуратура начала проверку после падения подростка с гаража

Фото: Прокуратура Татарстана

Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту травмирования подростка в результате падения с высоты в заброшенном здании. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительной информации, 14-летний подросток получил переломы и ушибы в результате падения с высоты десяти метров. Инцидент произошел в заброшенном гараже в центре города.



Фото: Прокуратура Татарстана

Надзорное ведомство намерено выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшему. Так, будет дана правовая оценка действиям собственника здания.

Инцидент произошел накануне. Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения, трехколенной лестницы и носилок транспортировали пострадавшего и передали медикам.

Диана Жиленкова