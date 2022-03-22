В Челнах подростка госпитализировали с переломами и ушибами после того, как он упал с гаража

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Набережных Челнах подростка госпитализировали с переломами и ушибами после того, как он упал с гаража. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о том, что 14-летний мальчик упал с заброшенного гаража с высоты десяти метров поступило в экстренные службы сегодня вечером.

Прибывшие спасатели с помощью альпинистского снаряжения, трехколенной лестницы и носилок транспортировали ребенка и передали сотрудникам скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

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Татьяна Леухина