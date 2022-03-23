Татарстан потратит на строительство третьей очереди Вознесенского тракта 4,4 миллиарда рублей

Татарстан выделит на строительство участка Вознесенского тракта в Казани от проспекта Победы до трассы М-7 еще 4,4 млрд рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.



Средства будут поступать в три этапа. В 2022 году выделят 1,2 млрд рублей, а в два последующих года еще по 1,5 миллиарда.

Фото: kzn.ru (архив)

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Работы необходимо выполнить до 25 ноября 2024 года. Подать заявку можно до 6 апреля, итоги определения поставщика подведут 8 апреля.

В связи со строительством Вознесенского тракта с 12 марта в Советском районе Казани участок Аметьевской магистрали временно закрылся для проезда автотранспорта. Ограничение будет действовать до 15 мая 2022 года на участке от здания №2 до дома №16, корпус 1 по Аметьевской магистрали. Здесь будет проводиться перекладка инженерных сетей ливневой канализации.



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До этого 4,4 млрд рублей выделялось на строительство первой очереди участка. В декабре 2021 года стало известно, что Татарстан получит 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта в Казани.

Маргарита Головатенко