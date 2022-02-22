Татарстан выделит еще 4,4 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта
Татарстан выделит 4,4 млрд рублей на строительство первой очереди участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7, такой тендер есть на сайте госзакупок.
Средства на строительство будут выделяться в три этапа. На первом этапе заказчик выделит 900 млн рублей, в два последующих года — по 1,7 млрд рублей.
Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Подрядчик должен выполнить работы до 25 ноября 2024 года. Подать заявку можно до 9 марта, исполнителя определят 11 марта.
В декабре 2021 года стало известно, что Татарстан получит 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта в Казани.
Строительство на первом этапе Вознесенского тракта — на участке от ул. Гвардейской до пр. Победы — продолжается. В январе строительство было выполнено на 20%.
Строить участок начали летом прошлого года. Это дорога от ул. Гвардейской до пр. Победы длиной почти 4 км и шириной 13—17 метров по три полосы в каждую сторону. Ширина тротуаров составит 2,2—4,5 м, проект предусматривает велодорожки и ливневки.
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