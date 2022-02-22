Татарстан выделит еще 4,4 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта

Татарстан выделит 4,4 млрд рублей на строительство первой очереди участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7, такой тендер есть на сайте госзакупок.



Средства на строительство будут выделяться в три этапа. На первом этапе заказчик выделит 900 млн рублей, в два последующих года — по 1,7 млрд рублей.



Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Подрядчик должен выполнить работы до 25 ноября 2024 года. Подать заявку можно до 9 марта, исполнителя определят 11 марта.

В декабре 2021 года стало известно, что Татарстан получит 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта в Казани.

Фото: kzn.ru (архив)

Строительство на первом этапе Вознесенского тракта — на участке от ул. Гвардейской до пр. Победы — продолжается. В январе строительство было выполнено на 20%.

Строить участок начали летом прошлого года. Это дорога от ул. Гвардейской до пр. Победы длиной почти 4 км и шириной 13—17 метров по три полосы в каждую сторону. Ширина тротуаров составит 2,2—4,5 м, проект предусматривает велодорожки и ливневки.

Маргарита Головатенко