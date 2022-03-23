Главное о коронавирусе на 23 марта: перенос проверочных работ, ВОЗ критикует страны Европы за отмену ограничений

Фото: Максим Платонов

Казанские перевозчики получили первые компенсации за введение QR-кодов

За последние сутки в Татарстане выявлено 299 случаев заражения коронавирусом. Всего на 23 марта общее количество инфицированных в республике достигло 135 013. Выздоровели за весь период 122 376 человек, в том числе 1 293 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 828 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 125 человек.

Председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков сообщил, что казанские перевозчики получили первые компенсации за введение QR-кодов в общественном транспорте для пассажиров. Отмечается, что эти выплаты производятся за ноябрь и декабрь прошлого года. Темляков также добавил, что вопрос по компенсации убытков за январь и февраль сейчас прорабатывает Минтранс РТ.

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор: «стелс-омикрон» может стать доминирующим штаммом в России

За последние сутки в России выявили 26 826 новых случаев коронавируса, выздоровели 70 622 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 664 621 человека, а выздоровевших — до 16 417 422. За сутки болезнь унесла жизни 429 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 365 802 человека.

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала, что «стелс-омикрон» может стать доминирующим штаммом на российской территории, так как к нему относятся порядка 50% случаев заражения коронавирусом. По ее словам, сейчас для штамма «дельта» характерно выявление единичных образцов. Она отметила, что в России еще не было зарегистрировано случаев заражения «дельтакроном».

Всероссийские проверочные работы переносятся на осень из-за распространения коронавируса. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание сформируют до 5 сентября. Сейчас в России начался досрочный период ЕГЭ-2022, который продлится до 15 апреля. Как пояснили в Рособрнадзоре, в проведении проверочных работ задействовано огромное число школьников и учителей. При этом, по мнению специалистов, март и апрель могут стать переломными для ситуации с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что наибольшая доля новых случаев заражения коронавирусом с 2 по 18 марта пришлась на Западно-Тихоокеанский регион (Китай, Южная Корея, Лаос, Бруней, Тонга) — показатель вырос на 30% по сравнению с предыдущей неделей. По мнению экспертов, в регионе мог появиться новый штамм коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Татьяна Руженцова заявила, что ситуация с коронавирусом в мире улучшается, но говорить о победе над ним еще рано. По ее словам, в тех странах, где идет вакцинация от COVID-19, наблюдается снижение числа новых случаев заражения, а также летальных исходов. В России, по ее словам, относительно благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что у россиян снижается уровень коллективного иммунитета к коронавирусу из-за низких темпов вакцинации и отмены ограничений. По его словам, ситуацию с COVID-19 в России сейчас нельзя назвать оптимистичной, но она вышла из острой фазы. Он подчеркнул, что «омикрон» не стал сезонным ОРВИ ни по заразности, ни по патогенности, так как она в пять-шесть раз выше.

Молекулярный биолог Петр Чумаков рассказал, что Россию ждет череда «остаточных волн» COVID-19, которые будут подниматься с интервалом три-четыре месяца. Он также отметил, что в стране завершилась волна заболеваемости, вызванная омикрон-штаммом, так как у значительной части населения выработался иммунитет к этому варианту.

Фото: Максим Платонов

На фоне снижения заболеваемости коронавирусом в Севастополе отменили несколько ограничений. Теперь у посетителей торговых центров, кафе и ресторанов, организаций больше не проверяют температуру при входе. Также разрешено проводить досуговые мероприятия в развлекательных и детских заведениях. Возобновят работу кружки и секции в социальных учреждениях, а также открываются хостелы.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе отменен масочный режим, он продолжит действовать только в общественном транспорте. По его словам, требование использовать средства индивидуальной защиты сохранится на всех видах общественного транспорта, за исключением такси, до снятия режима повышенной готовности. Также в регионе сняли ограничения по заполнению залов во время массовых зрелищных, физкультурных и спортивных мероприятий.

В областном перинатальном центре Оренбурга возобновляются партнерские роды. При родах женщину может поддерживать ее муж или другой близкий человек. Ранее оказание подобной услуги приостановили из-за пандемии коронавируса. Некоторые ограничения все же остаются. Так, не должно быть контактов с инфекционными больными в течение последних 14 дней, а также признаков заболевания. Кроме того, необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19 и справку о результате флюорографии.

Фото: Илья Репин

Медики в Воронежской области за неделю выявили 7 074 заболевших коронавирусом, что на 14,3% ниже уровня предыдущей недели. При этом в регионе пока не планируют отменять масочный режим, так как еще высок прирост ежесуточных заражений коронавирусом. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что ограничения будут действовать до полной стабилизации ситуации.

В Московской области около 700 детей прошли реабилитацию после коронавируса. Специалисты Научно–исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области используют 14 видов терапии, включая дыхательную гимнастику, различные массажи, водолечение, гальванизацию и др. Отмечается, что программа реабилитации проводится бесплатно по полису ОМС и направлению лечащего врача, она доступна детям в возрасте от 3 до 14 лет.

Восемь больниц Московской области, ранее перепрофилированные для лечения COVID-19, вернулись к плановому приему пациентов. Отмечается, что в них располагается более 600 коек. Перед возобновлением планового приема пациентов в медучреждениях проводится обязательная дезинфекция помещений, а сотрудники проходят медицинское обследование.

Фото: Илья Репин

В связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу в Якутии возобновили плановые медосмотры граждан. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, особое внимание будет уделено жителям отдаленных поселков. Выездные медосмотры проводятся с использованием мобильных медицинских комплексов на базе автомашин КАМАЗ. В составе многопрофильных бригад узких специалистов в районы выезжают окулист, онколог, терапевт, акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики.

Врачи Верхнепышминской центральной горбольницы в Свердловской области вылечили от коронавируса 102-летнюю пациентку. Анисья Степановна Базуева обратилась в больницу с жалобами на кашель, лихорадку и слабость. Тест на COVID-19 оказался положительным. Учитывая возраст пациентки и сопутствующие хронические заболевания, медики приняли решение госпитализировать ее в инфекционное отделение.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Коми Игорь Дягилев заявил, что главные стационары региона, переформатированные на время пандемии в ковидные госпитали, вернутся к прежнему режиму работы в апреле. Сейчас проводится выписка пациентов, дезинфекция помещений. Также глава республики Владимир Уйба сообщил, что больницы активно сокращают инфекционные койки в связи со снижением числа заболевших и госпитализированных с коронавирусом.

В 18 странах Европы после отмены ограничений наблюдается рост заболеваемости COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразился 474 132 151 человек, 6 098 796 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 803 443). На второй строчке — Индия (43 012 749), на третьей — Бразилия (29 691 641), на четвертой — Франция (24 528 957), на пятой — Великобритания (20 566 021).



Больше всего смертей зафиксировано в США (973 213). За ними следуют Бразилия (658 005), Индия (516 605), Россия (358 093, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (322 119).

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в некоторых европейских странах наблюдается рост случаев заболевания COVID-19 после отмены ограничений. По его словам, такая ситуация связана с тем, что некоторые европейские страны, в их числе Германия, Франция, Италия и Великобритания, сняли ограничения в рамках борьбы с COVID-19 слишком резко. Всего рост заболеваемости наблюдается в 18 из 53 стран европейского региона.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус, но у нее нет выраженных симптомов заболевания. В связи с этим она не будет участвовать в поездке президента США в Европу. Псаки отметила, что у Джо Байдена отрицательный тест.

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США 74-летняя Хиллари Клинтон также сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус и испытывает легкие симптомы заболевания. Она добавила, что ее супруг, Билл Клинтон, 42-й президент США, занимавший этот пост с 1993 по 2001 год, также сдал тест на COVID-19, однако его результат был отрицательным. Тем не менее бывший глава Белого дома временно самоизолируется в целях предосторожности.

Фото: commons.wikimedia.org

Президент Германии 66-летний Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер заразились коронавирусом. Сообщается, что экспресс-тест и ПЦР-тест во вторник показали положительный результат. Президент и его супруга немедленно ушли на домашний карантин, а все, кто был в тесном контакте, проинформированы.

Заражение коронавирусом подтверждено и у короля Норвегии 85-летнего Харальда V. Сообщается, что у него легкие симптомы, а в следующие несколько дней он будет на больничном. Как сообщило Норвежское телеграфное бюро, король и королева Норвегии привиты тремя дозами вакцины против коронавируса. Третью дозу они получили в ноябре прошлого года.

Глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили сообщил, что страна на текущей неделе получит препарат Paxlovid, предназначенный для лечения коронавирусной инфекции. Он отметил, что лекарство будут получать люди с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска. Они должны будут принимать медикамент первые пять дней после подтверждения коронавируса. Paxlovid выпускается в форме таблеток двух видов, которые необходимо принимать вместе дважды в день в течение пяти дней.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе заявил, что правительство Грузии в связи с улучшением эпидемической обстановки с распространением коронавируса приняло решение с 28 марта отменить масочный режим на улице. Ношение масок будет обязательным лишь в закрытых помещениях и общественном транспорте.

«Известия» сообщают, что ученые из Великобритании и Италии спрогнозировали появление нового заразного штамма SARS-CoV-2, который сможет обходить иммунную защиту человека и вызывать тяжелые симптомы. Они назвали мифом теорию о том, что эволюция вируса направлена на медленное снижение тяжести COVID-19. По их мнению, с ростом коллективного иммунитета растет и способность вируса такую защиту обходить благодаря мутациям.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что с 4 апреля 2022 года в стране отменяется требование об обязательной вакцинации против коронавируса для некоторых профессий. Она отметила, что страна уже прошла пик вспышки и ежедневный прирост числа зараженных неуклонно снижается. Также будет отменено требование об обязательной вакцинации для всех категорий граждан, кроме занятых в сфере здравоохранения, ухода за инвалидами и престарелыми, а также сотрудников пенитенциарной системы.

Максим Кокунин