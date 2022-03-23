Главное о коронавирусе на 23 марта: перенос проверочных работ, ВОЗ критикует страны Европы за отмену ограничений
Казанские перевозчики получили первые компенсации за введение QR-кодов
За последние сутки в Татарстане выявлено 299 случаев заражения коронавирусом. Всего на 23 марта общее количество инфицированных в республике достигло 135 013. Выздоровели за весь период 122 376 человек, в том числе 1 293 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 828 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 125 человек.
- Председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков сообщил, что казанские перевозчики получили первые компенсации за введение QR-кодов в общественном транспорте для пассажиров. Отмечается, что эти выплаты производятся за ноябрь и декабрь прошлого года. Темляков также добавил, что вопрос по компенсации убытков за январь и февраль сейчас прорабатывает Минтранс РТ.
Роспотребнадзор: «стелс-омикрон» может стать доминирующим штаммом в России
За последние сутки в России выявили 26 826 новых случаев коронавируса, выздоровели 70 622 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 664 621 человека, а выздоровевших — до 16 417 422. За сутки болезнь унесла жизни 429 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 365 802 человека.
- Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала, что «стелс-омикрон» может стать доминирующим штаммом на российской территории, так как к нему относятся порядка 50% случаев заражения коронавирусом. По ее словам, сейчас для штамма «дельта» характерно выявление единичных образцов. Она отметила, что в России еще не было зарегистрировано случаев заражения «дельтакроном».
- Всероссийские проверочные работы переносятся на осень из-за распространения коронавируса. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание сформируют до 5 сентября. Сейчас в России начался досрочный период ЕГЭ-2022, который продлится до 15 апреля. Как пояснили в Рособрнадзоре, в проведении проверочных работ задействовано огромное число школьников и учителей. При этом, по мнению специалистов, март и апрель могут стать переломными для ситуации с COVID-19.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что наибольшая доля новых случаев заражения коронавирусом с 2 по 18 марта пришлась на Западно-Тихоокеанский регион (Китай, Южная Корея, Лаос, Бруней, Тонга) — показатель вырос на 30% по сравнению с предыдущей неделей. По мнению экспертов, в регионе мог появиться новый штамм коронавируса.
- Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Татьяна Руженцова заявила, что ситуация с коронавирусом в мире улучшается, но говорить о победе над ним еще рано. По ее словам, в тех странах, где идет вакцинация от COVID-19, наблюдается снижение числа новых случаев заражения, а также летальных исходов. В России, по ее словам, относительно благоприятная эпидемиологическая ситуация.
- Иммунолог Николай Крючков заявил, что у россиян снижается уровень коллективного иммунитета к коронавирусу из-за низких темпов вакцинации и отмены ограничений. По его словам, ситуацию с COVID-19 в России сейчас нельзя назвать оптимистичной, но она вышла из острой фазы. Он подчеркнул, что «омикрон» не стал сезонным ОРВИ ни по заразности, ни по патогенности, так как она в пять-шесть раз выше.
- Молекулярный биолог Петр Чумаков рассказал, что Россию ждет череда «остаточных волн» COVID-19, которые будут подниматься с интервалом три-четыре месяца. Он также отметил, что в стране завершилась волна заболеваемости, вызванная омикрон-штаммом, так как у значительной части населения выработался иммунитет к этому варианту.
- На фоне снижения заболеваемости коронавирусом в Севастополе отменили несколько ограничений. Теперь у посетителей торговых центров, кафе и ресторанов, организаций больше не проверяют температуру при входе. Также разрешено проводить досуговые мероприятия в развлекательных и детских заведениях. Возобновят работу кружки и секции в социальных учреждениях, а также открываются хостелы.
- Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе отменен масочный режим, он продолжит действовать только в общественном транспорте. По его словам, требование использовать средства индивидуальной защиты сохранится на всех видах общественного транспорта, за исключением такси, до снятия режима повышенной готовности. Также в регионе сняли ограничения по заполнению залов во время массовых зрелищных, физкультурных и спортивных мероприятий.
- В областном перинатальном центре Оренбурга возобновляются партнерские роды. При родах женщину может поддерживать ее муж или другой близкий человек. Ранее оказание подобной услуги приостановили из-за пандемии коронавируса. Некоторые ограничения все же остаются. Так, не должно быть контактов с инфекционными больными в течение последних 14 дней, а также признаков заболевания. Кроме того, необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19 и справку о результате флюорографии.
- Медики в Воронежской области за неделю выявили 7 074 заболевших коронавирусом, что на 14,3% ниже уровня предыдущей недели. При этом в регионе пока не планируют отменять масочный режим, так как еще высок прирост ежесуточных заражений коронавирусом. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что ограничения будут действовать до полной стабилизации ситуации.
- В Московской области около 700 детей прошли реабилитацию после коронавируса. Специалисты Научно–исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области используют 14 видов терапии, включая дыхательную гимнастику, различные массажи, водолечение, гальванизацию и др. Отмечается, что программа реабилитации проводится бесплатно по полису ОМС и направлению лечащего врача, она доступна детям в возрасте от 3 до 14 лет.
- Восемь больниц Московской области, ранее перепрофилированные для лечения COVID-19, вернулись к плановому приему пациентов. Отмечается, что в них располагается более 600 коек. Перед возобновлением планового приема пациентов в медучреждениях проводится обязательная дезинфекция помещений, а сотрудники проходят медицинское обследование.
- В связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу в Якутии возобновили плановые медосмотры граждан. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, особое внимание будет уделено жителям отдаленных поселков. Выездные медосмотры проводятся с использованием мобильных медицинских комплексов на базе автомашин КАМАЗ. В составе многопрофильных бригад узких специалистов в районы выезжают окулист, онколог, терапевт, акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики.
- Врачи Верхнепышминской центральной горбольницы в Свердловской области вылечили от коронавируса 102-летнюю пациентку. Анисья Степановна Базуева обратилась в больницу с жалобами на кашель, лихорадку и слабость. Тест на COVID-19 оказался положительным. Учитывая возраст пациентки и сопутствующие хронические заболевания, медики приняли решение госпитализировать ее в инфекционное отделение.
- Исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Коми Игорь Дягилев заявил, что главные стационары региона, переформатированные на время пандемии в ковидные госпитали, вернутся к прежнему режиму работы в апреле. Сейчас проводится выписка пациентов, дезинфекция помещений. Также глава республики Владимир Уйба сообщил, что больницы активно сокращают инфекционные койки в связи со снижением числа заболевших и госпитализированных с коронавирусом.
В 18 странах Европы после отмены ограничений наблюдается рост заболеваемости COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразился 474 132 151 человек, 6 098 796 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 803 443). На второй строчке — Индия (43 012 749), на третьей — Бразилия (29 691 641), на четвертой — Франция (24 528 957), на пятой — Великобритания (20 566 021).
Больше всего смертей зафиксировано в США (973 213). За ними следуют Бразилия (658 005), Индия (516 605), Россия (358 093, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (322 119).
- Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в некоторых европейских странах наблюдается рост случаев заболевания COVID-19 после отмены ограничений. По его словам, такая ситуация связана с тем, что некоторые европейские страны, в их числе Германия, Франция, Италия и Великобритания, сняли ограничения в рамках борьбы с COVID-19 слишком резко. Всего рост заболеваемости наблюдается в 18 из 53 стран европейского региона.
- Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус, но у нее нет выраженных симптомов заболевания. В связи с этим она не будет участвовать в поездке президента США в Европу. Псаки отметила, что у Джо Байдена отрицательный тест.
- Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США 74-летняя Хиллари Клинтон также сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус и испытывает легкие симптомы заболевания. Она добавила, что ее супруг, Билл Клинтон, 42-й президент США, занимавший этот пост с 1993 по 2001 год, также сдал тест на COVID-19, однако его результат был отрицательным. Тем не менее бывший глава Белого дома временно самоизолируется в целях предосторожности.
- Президент Германии 66-летний Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер заразились коронавирусом. Сообщается, что экспресс-тест и ПЦР-тест во вторник показали положительный результат. Президент и его супруга немедленно ушли на домашний карантин, а все, кто был в тесном контакте, проинформированы.
- Заражение коронавирусом подтверждено и у короля Норвегии 85-летнего Харальда V. Сообщается, что у него легкие симптомы, а в следующие несколько дней он будет на больничном. Как сообщило Норвежское телеграфное бюро, король и королева Норвегии привиты тремя дозами вакцины против коронавируса. Третью дозу они получили в ноябре прошлого года.
- Глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили сообщил, что страна на текущей неделе получит препарат Paxlovid, предназначенный для лечения коронавирусной инфекции. Он отметил, что лекарство будут получать люди с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска. Они должны будут принимать медикамент первые пять дней после подтверждения коронавируса. Paxlovid выпускается в форме таблеток двух видов, которые необходимо принимать вместе дважды в день в течение пяти дней.
- Кроме того, глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе заявил, что правительство Грузии в связи с улучшением эпидемической обстановки с распространением коронавируса приняло решение с 28 марта отменить масочный режим на улице. Ношение масок будет обязательным лишь в закрытых помещениях и общественном транспорте.
- «Известия» сообщают, что ученые из Великобритании и Италии спрогнозировали появление нового заразного штамма SARS-CoV-2, который сможет обходить иммунную защиту человека и вызывать тяжелые симптомы. Они назвали мифом теорию о том, что эволюция вируса направлена на медленное снижение тяжести COVID-19. По их мнению, с ростом коллективного иммунитета растет и способность вируса такую защиту обходить благодаря мутациям.
- Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что с 4 апреля 2022 года в стране отменяется требование об обязательной вакцинации против коронавируса для некоторых профессий. Она отметила, что страна уже прошла пик вспышки и ежедневный прирост числа зараженных неуклонно снижается. Также будет отменено требование об обязательной вакцинации для всех категорий граждан, кроме занятых в сфере здравоохранения, ухода за инвалидами и престарелыми, а также сотрудников пенитенциарной системы.
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