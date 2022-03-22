Роспотребнадзор: на «стелс-омикрон» приходится около 50% случаев заражения COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

«Стелс-омикрон» может стать доминирующим на российской территории, к нему относится порядка 50% случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

По ее словам, сейчас для штамма «дельта» характерно выявление единичных образцов. Специалист отметила, что в России еще не было зарегистрировано случаев заражения «дельтакроном». Доля распространения этого варианта COVID-19 невелика и в мире, передает «Интерфакс».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На прошлой неделе врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в случае заражения «стелс-омикроном» наблюдаются такие же симптомы, как и у «омикрона», но они являются более выраженными. Среди них — сильная боль в горле, осиплость голоса и другие.

Диана Жиленкова