40% российских предпринимателей оценили финансовое положение компании как плохое

Доля предпринимателей, оценивающих финансовое положение своей компании как плохое, в марте выросла с 22% до 40%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ, которое проводилось в этом месяце среди 500 представителей малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах РФ.



После ухудшения экономической ситуации сократилась доля предпринимателей, оценивающих финпоказатели своих компаний как хорошие, — с 36% до 25%. Средний бизнес скорее оценивает ситуацию на предприятии позитивно (53%), владельцы и руководители малых и микропредприятий реже характеризует ситуацию положительно — 28% и 15% соответственно.

51% предпринимателей дают на ближайшие три месяца негативные прогнозы в отношении финансовых перспектив собственных компаний. 22% полагают, что все останется без изменений, а 27% ждут ухудшения ситуации.

Минюст России предложил ввести скидку на штрафы предпринимателям в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Маргарита Головатенко