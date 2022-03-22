Минюст России предложил ввести скидку на штрафы предпринимателям

Минюст России предложил ввести скидку на штрафы предпринимателям в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Об этом сообщает ТАСС.

Так, за нарушения, выявленные в ходе проверок, предлагается применять минимальный размер штрафа, если предприниматель добровольно возместит ущерб. А за первое совершенное правонарушение — заменять штраф на предупреждение.

Кроме того, предлагается предоставить предпринимателям возможность оплатить половину штрафа в случае уплаты в течение 20 дней со дня вынесения постановления. В действующем КоАП это предусмотрено лишь для водителей за совершение административных правонарушений в области дорожного движения.

Фото: realnoevremya.ru

15 марта мэр Казани Ильсур Метшин ввел мораторий на проведение проверок в отношении представителей малого и среднего бизнеса. Предпринимателей не будут штрафовать за нарушения правил городского благоустройства, которые не несут риска для жизни и здоровья граждан. О возобновлении проверок представителям бизнеса сообщат дополнительно.

Максим Кокунин