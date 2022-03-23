В казанском музее соцбыта откроют выставку о создателе первого в мире видеомагнитофона Александре Понятове

Фото: Казанский музей соцбыта

В казанском музее соцбыта 23 марта откроется выставка, посвященная создателю первого в мире видеомагнитофона Александра Понятова. Она приурочена к 130-летию со дня рождения инженера.

В экспозиции представят видеомагнитофоны, популярные в нашей стране в 80-х годах, в том числе самый известный из них — ВМ-12. Посетители смогут воспользоваться аппаратурой, посмотреть кассеты отечественного производства. Выставка будет длиться до 1 апреля, сообщается на сайте мэрии Казани.

5 марта в казанском Музее соцбыта открылась выставка «О вас, женщины!». Она длилась до 15 марта. На ней можно было увидеть предметы 1970—1980-х годов XX века, такие как основные марки парфюмерии и косметики того периода. Посетители смогут увидеть коллекцию черно-белых фотографий, рассказывающих о жизни женщин тех лет, предметы гардероба советских модниц.



Татьяна Леухина