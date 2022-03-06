В Казани в Музее соцбыта открылась выставка о женщинах

Фото: Казанский музей соцбыта

5 марта в казанском Музее соцбыта открылась выставка «О вас, женщины!». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На ней представлены предметы 1970—1980-х годов XX века, такие как основные марки парфюмерии и косметики того периода. Посетители смогут увидеть коллекцию черно-белых фотографий, рассказывающих о жизни женщин тех лет, предметы гардероба советских модниц.

Выставка будет проходить до 15 марта.

4 марта в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка в честь 85-летия со дня рождения народного художника Татарстана Абрека Абзгильдина. Подробнее — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова