В театре им. Тинчурина в Казани открыли творческую мастерскую модельера Нажии Галимовой

Фото: Максим Платонов (архив)

В колонном зале Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина в Казани открылась творческая мастерская художника-дизайнера Нажии Галимовой. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Зрители смогут посетить студию перед спектаклем и во время антракта. А дети могут принять участие в творческих практиках, пока их родители будут находиться в зрительном зале.

В своей студии Нажия Галимова расскажет об истории традиционной татарской одежды и о том, как она изменилась в наши дни. Также планируется проводить консультации для художников по костюмам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вход на открытие творческой мастерской осуществляется по предварительной регистрации на сайте Тинчуринского театра.

В январе Минкультуры РТ сообщало, что в театре Карима Тинчурина поставят первый в мире инклюзивный бэби-спектакль «Вот и вышел человек». Постановку планировалось представить в марте, однако премьера сдвинулась на апрель.



Татьяна Леухина