В театре им. Карима Тинчурина поставят инклюзивный бэби-спектакль

В марте в театре Карима Тинчурина поставят первый в мире инклюзивного бэби-спектакля «Вот и вышел человек». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Постановка для малышей — результат творческой коллаборации трех организаций: Фонда поддержки сирот и выпускников детских домов «Солнечный круг», Ассоциации исполнительских искусств для маленьких зрителей «Калабала» и Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина.

Фото: Максим Платонов (архив)

Герой спектакля — музыкант без кистей рук, который сам сочиняет и исполняет музыку на сконструированном для спектакля «воображаемом, несуществующем» инструменте. Вместе с ним играют актёры театра Тинчурина. После спектакля детей пригласят на сцену для исследования пространства и реквизита вместе с актёрами.

Куратор проекта — главный режиссер театра Карима Тинчурина Туфан Имамутдинов. Режиссер спектакля Алмаз Садриев — флагман бэби-театра в России сегодня, участник с бэби-спектаклями таких фестивалей как «Золотая маска», «Международный Большой детский фестиваль», «Арлекин». Выпускник “Бэби-лаб”, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



В ноябре прошлого года театральная площадка MOÑ представила инклюзивный спектакль «Коллекционеры». Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина