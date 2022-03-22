Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и ход переговоров Москвы и Киева

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Телефонные переговоры состоялись по инициативе французской стороны. Лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между Россией и Украиной.

Фото: wikimedia.org

Предыдущий телефонный разговор Путина и Макрона состоялся в минувшую пятницу. Российский лидер заверил, что во время спецоперации Вооруженные силы РФ прилагают все усилия для сохранения жизни мирных граждан. Также организуются гуманитарные коридоры.

Ранее французский президент назвал конфликт на Украине «ударом тока» для НАТО. Также он не отказался от своего заявления, сделанного в 2019 году, — о «смерти мозга» Североатлантического альянса.

Татьяна Леухина