Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой обсуждения стала ситуация вокруг Украины.

Как отметил российский президент, во время спецоперации Вооруженные силы РФ прилагают все усилия для сохранения жизни мирных граждан. Также организуются гуманитарные коридоры.

Фото: wikimedia.org

Кроме того, Путин проинформировал Макрона о многочисленных военных преступлениях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, речь идет о массированных ракетных и артиллерийских обстрелах городов Донбасса, передает RT.

Накануне французский президент назвал конфликт на Украине «ударом тока» для НАТО. Также он не отказался от своего заявления, сделанного в 2019 году, — о «смерти мозга» Североатлантического альянса.

— И это было правдой с точки зрения стратегии и принципа работы организации, — пояснил Макрон.

Диана Жиленкова