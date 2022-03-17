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Макрон назвал конфликт на Украине «ударом током» для НАТО

20:17, 17.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Макрон назвал конфликт на Украине «ударом током» для НАТО
Фото: wikimedia.org

Конфликт на Украине стал «ударом током» для НАТО. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он также рассказал, что не отказывается от своего заявления, сделанного в 2019 году, — о «смерти мозга» Североатлантического альянса.

— Я подтверждаю все, что я говорил, в 2019 году я сказал, что НАТО находится в состоянии смерти мозга, и это было правдой с точки зрения стратегии и принципа работы организации, — приводит слова Макрона ТАСС.

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе Макрон заявил, что в краткосрочной перспективе политическое решение ситуации на Украине найдено не будет. По его словам, дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным являются сложными, поскольку тот отказывается прекращать огонь.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил о необходимости признать, что стране не войти в НАТО.

— Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать, — констатировал украинский президент.

Диана Жиленкова
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