Макрон назвал конфликт на Украине «ударом током» для НАТО

Конфликт на Украине стал «ударом током» для НАТО. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он также рассказал, что не отказывается от своего заявления, сделанного в 2019 году, — о «смерти мозга» Североатлантического альянса.

— Я подтверждаю все, что я говорил, в 2019 году я сказал, что НАТО находится в состоянии смерти мозга, и это было правдой с точки зрения стратегии и принципа работы организации, — приводит слова Макрона ТАСС.

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе Макрон заявил, что в краткосрочной перспективе политическое решение ситуации на Украине найдено не будет. По его словам, дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным являются сложными, поскольку тот отказывается прекращать огонь.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил о необходимости признать, что стране не войти в НАТО.

— Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать, — констатировал украинский президент.



Диана Жиленкова