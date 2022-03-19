В Татарстане спасатели вытащили из погреба пенсионерку, сломавшую ногу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Буинском районе Татарстана вытащили из погреба женщину, которая сломала ногу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о том, что женщина упала в погреб частного дома, сломала ногу и не может самостоятельно выбраться, поступило в экстренные службы сегодня днем. Прибывшие на место спасатели проникли через узкий лаз в погреб, оказали пенсионерке первую помощь. Затем пострадавшую на жестких носилках транспортировали из погреба и передали медикам БСМП.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В январе Набережных Челнах спасли пенсионерку, которая оказалась на козырьке подъезда жилого дома. Ее госпитализировали.

