Борисов: правительство России рассмотрит меры поддержки КАМАЗа

Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что правительство России рассмотрит меры поддержки автомобильной отрасли для скорейшего импортозамещения. В частности, это коснется КАМАЗа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борисова, КАМАЗ, несмотря на позицию иностранных партнеров, продолжит работу. Планов по сокращению производства нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце февраля Евросоюз ввел санкции в отношении 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний. В черный список попал и КАМАЗ. Как позже рассказал гендиректор предприятия Сергей Когогин, в последние годы руководство компании работало над тем, чтобы устранить или максимально отдалить угрозу введения ограничений.



16 марта президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на совещании, посвященном вопросам социально-экономической поддержки регионов России. Он рассказал, что КАМАЗу грозит снижение объемов производства на 40%, а около 15 тысяч сотрудников будут вынуждены уйти в режим простоя. Президент попросил оказать федеральную поддержку в части решения данной проблемы.

Дарья Акимова