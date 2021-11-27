Татарстан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере венчурного финансирования

Татарстан и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере венчурного финансирования. Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов во главе делегации республики принял участие в работе Международной недели инновационных идей InnoWeek.Uz-2021 в Узбекистане. Вместе с ним на встрече были представители субъектов инновационной инфраструктуры, а также компании-резиденты, реализующие IT-проекты.

Татарстанцы побывали на выставке передовых инновационных технологий, продуктов и прототипов разработок для различных сфер бизнеса. Мидхат Шагиахметов также выступил на панельной сессии «Инновации в эпоху постпандемии» с докладом об инструментах адаптивности и поддержки бизнеса и производств в Татарстане в период пандемии, сообщает пресс-служба министерства.

По его словам, предприятия Татарстана в минувшем году показали высокую адаптивность к работе в новых условиях, чему способствовали антикризисные федеральные и республиканские меры поддержки. Шагиахметов встретился с министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмановым, стороны обсудили пути совершенствования сотрудничества, развитие взаимодействия в различных сферах.



Еще одну встречу министр провел с заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррамом Тешабаевым и заместителем министра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Бобуром Абдиназаровым. Говорили об инвестиционном сотрудничестве и реализации совместных проектов.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве между Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан и ООО «Национальный венчурный фонд «UzVC» (UzVC).