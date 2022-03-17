«Ростех» может возобновить серийный выпуск Ту-214 — его производят в Казани

Госкорпорация «Ростех» на фоне санкций рассматривает возможность возобновления серийного производства отечественных самолетов Ту-214 и Ил-96. Об этом заявил гендиректор Сергей Чемезов.

В этой ситуации безусловный приоритет для российской промышленности — ускоренная реализация программ импортозамещения ключевых продуктов, технологий и систем. Также, по словам Чемезова, нужно усилить контроль за соблюдением действующих нормативных правовых актов, стимулирующих закупки российскими потребителями товаров и услуг российских поставщиков, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: tupolev.ru

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет разработки компании «Туполев». Ту-214 и Ил-96 сейчас производятся малой серией в Воронеже и Казани для специальных задач. Они эксплуатируются в составе СЛО «Россия», авиации ФСБ, министерства обороны РФ. Также на его базе создаются различные модификации для решения специальных задач — разведки, ретрансляции, управления. Согласно официальной информации на сайте «Ростеха», Ту-214 производится в КАЗ им. С.П. Горбунова в столице Татарстана.



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Татьяна Леухина