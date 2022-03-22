Победители паралимпийских Игр «Мы вместе. Спорт» получат денежные призы

Победители паралимпийских Игр «Мы вместе. Спорт», которые прошли в Ханты-Мансийске, получат денежные призы, сообщает пресс-служба правительства России.



За бронзовую медаль паралимпийские спортсмены получат 1,7 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, а за золотую размер награды составит 4 млн рублей.

Вознаграждения получат и тренеры и другие специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов.

Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» проходили с 18 по 20 марта. После недопуска российских паралимпийцев к участию в Паралимпиаде в Пекине игры решили провести в России. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.

Уроженка Нижнекамска, лыжница Марта Зайнуллина завоевала серебряную медаль в гонке на дистанции 7,5 км на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Ее результат — 22 минуты 52,4 секунды. Уроженец пгт. Богатые Сабы, лыжник Рушан Миннегулов завоевал золото Зимних игр паралимпийцев. Он преодолел 12,5 км свободным стилем за 29 минут 46 секунд.

Президент России Владимир Путин распорядился поощрить татарстанских спортсменов — участников паралимпийских Игр «Мы вместе. Спорт» Рушана Миннегулова и Марту Зайнуллину.

Старты паралимпийцев для российских и белорусских спортсменов стали альтернативой Пекину-2022. «Реальное время» рассказывало, как на родине ждали двоих паралимпийцев, а чествовали в итоге троих.

Маргарита Головатенко