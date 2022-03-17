Татарстанская спортсменка Марта Зайнуллина завоевала серебро игр «Мы вместе. Спорт»

Фото: Максим Платонов

Уроженка Нижнекамска, лыжница Марта Зайнуллина завоевала золотую медаль в гонке на дистанции 7,5 км на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Ее результат — 22 минуты 52,4 секунды.

Золото взяла белорусская спортсменка Валентина Шиц. Бронзовая медаль у россиянки Натальи Кочеровой, пишет ТАСС. Лыжницы выступали в соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) на «монолыже» (классы LW 10-12).

Напомним, в копилке наград Марты Зайнуллиной бронза Паралимпийских Игр 2014 года в Сочи, две бронзы Пхенчхана в лыжах и серебро в биатлоне в 2018 году.

Фото: Максим Платонов

Еще один татарстанец, уроженец пгт. Богатые Сабы, лыжник Рушан Миннегулов завоевал золото Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Он преодолел 12,5 км свободным стилем за 29 минуты 46 секунд.



В этом году Зайнуллина и Миннегулов должны были участвовать в Паралимпийских играх в Пекине, однако Международный паралимпийский комитет после начала Россией специальной военной операции на Украине отстранил спортсменов из РФ от участия в них, так как многочисленные сборные угрожали в противном случае сняться с Паралимпиады.

Игры «Мы вместе. Спорт» проходят в Ханты-Мансийске. В них участвуют паралимпийцы из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Соревнования проходят в шести видах спорта — лыжные гонки, биатлон, керлинг, сноуборд, горные лыжи и следж-хоккей.



Татьяна Демина