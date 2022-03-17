Татарстанский лыжник Рушан Миннегулов выиграл золото игр «Мы вместе. Спорт»

Фото: Максим Платонов (архив)

Уроженец татарстанского пгт. Богатые Сабы, лыжник Рушан Миннегулов завоевал золото Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Он преодолел 12,5 км свободным стилем за 29 минут 46 секунд.

Серебро у россиянина Виталия Малышева, который пришел позже Миннегулова на 6,8 секунды. Бронзу завоевал российский лыжник Александр Проньков (+20,3).

На фото — Рушан Миннегулов. Автор фото: Максим Платонов

Соревнования по лыжным гонкам проходили среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в классах LW 2-9 (стоя), пишет ТАСС.

Рушан Миннегулов дебютировал в Ванкувере-2010. Лучшей для него была Паралимпиада-2014 в Сочи, где он дважды завоевал серебро, а также стал серебряным призером. В этом году он должен был участвовать в Паралимпийских играх в Пекине, однако Международный паралимпийский комитет после начала Россией специальной военной операции на Украине отстранил спортсменов из РФ от участия в них, так как многочисленные сборные угрожали в противном случае сняться с Паралимпиады.

Игры «Мы вместе. Спорт» проходят в Ханты-Мансийске. В них участвуют паралимпийцы из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Соревнование проходят в шести видах спорта — лыжные гонки, биатлон, керлинг, сноуборд, горные лыжи и следж-хоккей.

Татьяна Демина