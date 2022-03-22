Путин распорядился поощрить татарстанских спортсменов Рушана Миннегулова и Марту Зайнуллину

Президент России Владимир Путин распорядился поощрить татарстанских спортсменов — участников паралимпийских Игр «Мы вместе. Спорт» Рушана Миннегулова и Марту Зайнуллину.

В распоряжении указано объявить благодарность президента РФ за вклад в развитие физической культуры и спорта:

Зайнуллиной Марте Альфредовне — спортсмену-инструктору спортивной сборной команды РФ по паралимпийским видам спорта (лыжные гонки);

Миннегулову Рушану Рустемовичу — спортсмену-инструктору спортивной сборной команды РФ по паралимпийским видам спорта (лыжные гонки).

Фото: realnoevremya.ru

Уроженка Нижнекамска, лыжница Марта Зайнуллина завоевала серебряную медаль в гонке на дистанции 7,5 км на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Ее результат — 22 минуты 52,4 секунды. Уроженец пгт. Богатые Сабы, лыжник Рушан Миннегулов завоевал золото Зимних игр паралимпийцев. Он преодолел 12,5 км свободным стилем за 29 минут 46 секунд.

Всего российские спортсмены завоевали 106 медалей на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске.

Старты паралимпийцев для российских и белорусских спортсменов стали альтернативой Пекину-2022. «Реальное время» рассказывало, как на родине ждали двоих паралимпийцев, а чествовали в итоге троих.

Маргарита Головатенко