В Нижегородской области на нефтебазе загорелись шесть бензовозов

Сегодня на нефтебазе структуры «Лукойла» в Кстовском районе Нижегородской области загорелись шесть бензовозов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областное управление МЧС.

Информация о пожаре на территории частной нефтебазы поступила в экстренные службы утром, примерно в 9.34. Изначально загорелся один бензовоз с дизельным топливом на эстакаде. На место прибыли пожарные. Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №2. Позже стало известно, что ранг пожара был повышен до третьего.

По словам представителя экстренных служб, в каждом бензовозе находится около 30 куб. метров нефтепродуктов. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

7 марта в Луганске в результате обстрела ВСУ начался пожар на нефтебазе. По словам представителя ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родиона Мирошника, удар был нанесен при помощи комплекса «Точка-У».



Дарья Акимова