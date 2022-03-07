В Луганске в результате обстрела ВСУ начался пожар на нефтебазе

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Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к пожару на Луганской нефтебазе. Об этом заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

Он предположил, что удар был нанесен при помощи комплекса «Точка-У». Мирошник отметил, что возгорание можно увидеть с большого расстояния. Пожарные работают над его ликвидацией.

Как уточнили в Народной милиции ЛНР, сведения о жертвах среди мирных граждан и повреждениях инфраструктуры уточняются, передает ТАСС.

Сегодня с 10.00 российская сторона объявляет режим тишины, откроются гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Контроль за эвакуацией местных граждан будет организован с применением беспилотников.



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Диана Жиленкова