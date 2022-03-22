Новости общества

09:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Москалькова сообщила о первом состоявшемся обмене пленными между РФ и Украиной

06:36, 22.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Москалькова сообщила о первом состоявшемся обмене пленными между РФ и Украиной
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о первом обмене пленными между Россией и Украиной.

«Первый обмен состоялся: девять человек наших, <…> часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят, — сказала она в интервью журналисту Антону Красовскому на телеканале RT.

Москалькова подтвердила, что девять россиян обменяли на мэра Мелитополя. Уполномоченный по правам человека в РФ выразила надежду, что стороны не будут затягивать процедуры.

Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя — националисты нанесли удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями ночью 18 марта.

В воскресенье председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить на причастность к совершению преступлений лидеров украинских национальных формирований, взятых в плен.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также