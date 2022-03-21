В Татарстане на субботние сельхозярмарки завезли вдвое больше продукции — видео

В Татарстане на сельхозярмарки завезли вдвое больше продукции, чем до этого. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По некоторым позициям поставки увеличили до пяти раз. На сельхозярмарках люди могут купить овощи, мясо, колбасную продукцию, разливное молоко, сыр, масло, яйца, мед, сахар, муку, крупы и другую фермерскую продукцию, привезенную из районов Татарстана по ценам ниже среднерозничных.



Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в выходные сообщал, что в Казани за день работы сельхозярмарок продали 90 тонн сахара. Он призвал не создавать искусственный ажиотаж и заверил, что продуктов хватит на всех.



Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить в Татарстане с 19 марта по 23 апреля. Они будут проводиться для сдерживания роста цен.

Татьяна Леухина