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Сегодня в Татарстане ожидается до +6 градусов

05:27, 22.03.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 22 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +1.. +6 градусов. В Казани ожидается от +3 до +5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +2 до +4 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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