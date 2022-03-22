Сегодня в Татарстане ожидается до +6 градусов
Во вторник, 22 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +1.. +6 градусов. В Казани ожидается от +3 до +5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +2 до +4 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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