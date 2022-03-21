Володин: Конгресс США должен объявить Байдену импичмент

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Конгресс США должен объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену. Об этом сообщается в официальном telegram-канале политика.

По словам Володина, вооружение, направляемое Украине от США, попадает к украинским неонацистским батальонам. Тем самым Байден нарушает закон. Поэтому Конгресс США должен призвать того к ответу.

Володин напомнил, что в марте 2022 года Байден подписал пакет военной помощи Украине на $800 млн. Общий объем поддержки составил уже более $2 миллиардов.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе стало известно, что американское правительство окажет Украине оборонную помощь на $1 млрд. Администрация президента распорядилась передать дополнительно $200 млн на поддержку бесперебойной поставки Киеву вооружения и обеспечения оборонных нужд. Затем Байден решил выделить еще $800 млн на дополнительные оборонные системы.

Дарья Акимова