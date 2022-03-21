В правительстве заверили, что Россия полностью обеспечивает себя сахаром и гречкой
На фоне ажиотажного спроса россиян на сахар и гречку власти страны заверили, что их запасов достаточно. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала граждан не поддаваться панике и не скупать эти товары.
— Как и в 2020 году, сейчас хочу успокоить наших граждан, мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой, — заявила она, напомнив, что ажиотажный спрос на эту продукцию наблюдался в стране два года назад, в пандемию коронавируса.
Спрос на сахар бьет рекорды и в Татарстане. Так, например, только в Казани за один день работы сельхозярмарок жители скупили 90 тонн сахара. Быстро он исчезает и с полок сетевых магазинов. Как заверял президент РТ Рустам Минниханов, Заинский сахарный завод пообещал бесперебойно поставлять свою продукцию. Ситуация ажиотажа закончится, это лишь временное затруднение, уверен он.
ФАС уже начала проверку по фактам отсутствия сахара на полках магазинов. По мнению антимонопольного ведомства, эта ситуация связана с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями. Во вторник Генеральная прокуратура РФ объявила о начале проверок по предотвращению роста цен на сахар.
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