В правительстве заверили, что Россия полностью обеспечивает себя сахаром и гречкой

На фоне ажиотажного спроса россиян на сахар и гречку власти страны заверили, что их запасов достаточно. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала граждан не поддаваться панике и не скупать эти товары.

— Как и в 2020 году, сейчас хочу успокоить наших граждан, мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой, — заявила она, напомнив, что ажиотажный спрос на эту продукцию наблюдался в стране два года назад, в пандемию коронавируса.

Спрос на сахар бьет рекорды и в Татарстане. Так, например, только в Казани за один день работы сельхозярмарок жители скупили 90 тонн сахара. Быстро он исчезает и с полок сетевых магазинов. Как заверял президент РТ Рустам Минниханов, Заинский сахарный завод пообещал бесперебойно поставлять свою продукцию. Ситуация ажиотажа закончится, это лишь временное затруднение, уверен он.

Фото: pixabay.com

ФАС уже начала проверку по фактам отсутствия сахара на полках магазинов. По мнению антимонопольного ведомства, эта ситуация связана с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями. Во вторник Генеральная прокуратура РФ объявила о начале проверок по предотвращению роста цен на сахар.



Татьяна Демина