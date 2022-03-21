Уровень безработицы в Набережных Челнах составляет 0,35%

Уровень безработицы в Набережных Челнах составил 0,35%, по Татарстану этот показатель выше — 0,49%. Всего в городе насчитывается 993 официально зарегистрированных безработных.

Директор центра занятости Челнов Татьяна Быданова рассказала, что на портале «Работа в России» зарегистрировались 1 422 предприятия, работодатели предлагают 6 145 вакансий. Она также отметила, что на пособия по безработице израсходовано более 16,1 млн рублей, а с начала года в Челнах трудоустроены 574 человека, сообщается на официальном сайте города.

— Ведется информационная работа, направленная на поддержку предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, где произошли структурные изменения занятости в связи с введенными санкциями против РФ. Мониторинг по данному вопросу ведем ежедневно, — подчеркнула Быданова.

Фото: realnoevremya.ru

По данным аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob, в марте 2022 года самой высокооплачиваемой вакансией, размещенной в Набережных Челнах, стал оператор станков ЧПУ. Ему работодатель готов платить от 110 тысяч рублей. Второе место в топе занял водитель категории Е с зарплатным предложением от 90 тысяч рублей. На третьем месте вакансия наладчика ЧПУ, труд которого оценили минимум в 85 тысяч рублей.



Максим Кокунин