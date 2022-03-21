Эксперты назвали пять самых высокооплачиваемых вакансий Челнов в марте 2022 года

В марте 2022 года самой высокооплачиваемой вакансией, размещенной в Набережных Челнах, стал оператор станков ЧПУ. Ему работодатель готов платить от 110 тысяч рублей. Такие данные представили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Второе место в топе занял водитель категории Е. Ему в автограде готовы платить от 90 тысяч рублей. На третьем месте вакансия наладчика ЧПУ, труд которого оценили минимум в 85 тысяч рублей.

На четвертом месте вакансия менеджера по прямым продажам. На этой должности в Набережных Челнах соискателям предлагают от 70 тысяч рублей. Замыкает список вакансия менеджера по логистике. Работодатель готов платить ему от 60 тысяч рублей.



Фото: realnoevremya.ru

Всего исследователи проанализировали 70 тысяч вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона человек. По России в топе наиболее высоких зарплатных предложений оказались вакансии программистов, руководителей среднего звена, менеджеров по продажам, инженеров, квалифицированных рабочих.

В начале марта аналитики сайта по поиску работы hh.ru назвали топ вакансий из сфер с самым высоким спросом за февраль на специалистов в Татарстане. В него вошли семь предложений: продавец с зарплатой от 41 до 63 тысяч рублей, контролер станочных и слесарных работ от 35 до 48,7 тысячи рублей, DevOps-инженер — 80 тысяч рублей, оператор производственного оборудования — 40 тысяч рублей, водитель-курьер — от 30 до 60 тысяч рублей, фармацевт — от 42 до 57 тысяч рублей и главный инженер по эксплуатации зданий с 60 тысячами рублей.

Максим Кокунин