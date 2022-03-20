За неделю на частном транспорте из Мариуполя эвакуировались 39 тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

За минувшую неделю из Мариуполя на частном транспорте эвакуировались 39 426 граждан. Такие данные привел местный городской совет.

— Несмотря на то, что фактически режима тишины не было, открытым коридором Мариуполь — Бердянск — Запорожье выехали более 39 тысяч мариупольцев. Люди вырывались из блокадного Мариуполя на собственном транспорте, — говорится в заявлении.

Отмечается, что свыше 8 тысяч легковых автомобилей покинули город и отправились в сторону Бердянска, а затем — в Запорожье. В горсовете уточнили, что также была организована эвакуация автобусами из Бердянска в Запорожье для граждан, которые не могли самостоятельно продолжить движение, передает «РИА Новости».

По данным штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР), за последние сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуировали 541 человека, в том числе 114 детей. Всего за период с 5 по 20 марта в населенный пункт эвакуировали 2 973 человека.

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Диана Жиленкова