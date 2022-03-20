Минобороны РФ сообщило о завершении разгрома нацбатальона «Донбасс»

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Подразделения российской армии в ходе спецоперации на Украине завершают разгром нацбата «Донбасс». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение дня российские войска продвинулись на 12 км, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Ранее днем стало известно, что бойцы Росгвардии взяли в плен лидеров нацформирований во время освобождения города Изюма в Харьковской области Украины. Утром Минобороны отчиталось о поражении 62 военных объекта Украины за ночь. В общей сложности с начала спецоперации на Украине были ликвидированы 207 беспилотников, 1 467 танков и 148 установок реактивной системы залпового огня.

