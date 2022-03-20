СК возбудил новые дела по фактам обстрелов Донбасса

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ». Об этом сообщает ТАСС.

По данным СКР, с 19 по 20 марта ВСУ и другие украинские воинские формирования обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в городах Первомайск, Стаханов, Ирмино ЛНР.



В Донецке, Горловке, Макеевке, Докучаевске, Ясиноватой и Мариуполе, пгт. Еленовка, п. Новотроицкое ДНР погиб один и пострадали 12 мирных жителей. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе здания детских садов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня председатель СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в Луганской народной республике и минирование химического завода в Сумах и школы в Николаевской области. Также следователям предстоит расследовать новые факты преступлений украинских националистов в отношении мирного населения в Донецкой народной республике (ДНР). По данным Следкома, обстреляны такие населенные пункты, как Александровка, Горловка, Еленовка, Кременец, Михайловка, Сигнальное, и Кировский район Донецка.



Татьяна Леухина