Ученый КГМУ назвал факторы риска развития деменции

Риск возникновения деменции зависит от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования. Об этом рассказал невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов.

Копия гена аполипопротеина повышает риск развития деменции. При наследовании одной копии он увеличивается в 2-3 раза, при наследовании двух — в 12-15 раз повышается риск болезни Альцгеймера — наиболее распространенного типа деменции.

Второй фактор риска — возраст человека. Среди людей старше 65 лет — каждый десятый страдает альцгеймерской деменцией. Если 80 лет, то уже каждый четвертый, если человек достигает 99-100 лет, значит, каждый второй страдает от Альцгеймера.

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Существует и сосудистая деменция. Так, при гипертонической болезни происходит поражение мелких сосудов, снижение скорости выполнения задач и начинаются проблемы с памятью. Среди факторов риска врач перечислил курение, малоподвижный образ жизни, абдоминальное ожирение, физический труд, пишет URA.RU.

В феврале профессор, доктор медицинских наук, завкафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ Эдуард Якупов в беседе с «Реальным временем» дал советы, как победить постковидные симптомы, связанные с нейроковидом — когда инфекция поражает нервную систему и мозг.



Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев отмечал, что у перенесших коронавирус пациентов может нарушиться мелкая моторика в результате влияния инфекции на сосудистую систему. Симптом может исчезнуть, если человек будет придерживаться здорового образа жизни.

Татьяна Леухина