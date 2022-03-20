Посол КНР в США Ган заявил, что Китай не предоставляет России военную помощь

Китай не помогает России в военном плане. Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган.

Китай на стороне мира и призывает к прекращению огня. Председатель КНР Си Цзиньпин уже на второй день российской спецоперации просил президента РФ Владимира Путина подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной, передает «РИА Новости».



Китай и РФ при этом сохраняют свои нормальные торговые отношения, в том числе в сфере энергоресурсов, подчеркнул он.

Еще на прошлой неделе в МИДе КНР заявляли, что сообщения о том, что РФ якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, — дезинформация.



Татьяна Леухина