Псаки: в США обеспокоены тем, что КНР может предоставить помощь России

В США выразили обеспокоенность, что Китай может оказать поддержку России в плане специальной военной операции на Украине. Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американская сторона рассматривает возможность введения санкций против КНР в случае оказания помощи РФ.

— У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из инструментов, — приводит слова Псаки «РИА Новости».

Она отметила, что президент США Джо Байден ясно изложил председателю КНР Си Цзиньпину возможные последствия. Однако публично озвучивать их не будут.

Ранее в Белом доме уточнили, что американский президент не обращался к лидеру КНР с запросами касаемо ситуации вокруг Украины. Байден лишь излагал свою оценку происходящего.

Диана Жиленкова