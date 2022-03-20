В Татарстане нашли живым пропавшего два дня назад 14-летнего подростка

В Татарстане нашли живым пропавшего 18 марта 14-летнего мальчика. Об этом говорится на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсетях.

Ребенок пропал в деревне Кзыл-Байрак Тукаевского района. Он был одет в двухстороннюю куртку, темно-синие ботинки, черные брюки и такого же цвета рюкзак.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе в Казани был найден 17-летний подросток Ратмир Болтушев. О его пропаже стало известно 15 января. За день до этого в столице Татарстана велись поиски 10-летнего мальчика. Его обнаружили сотрудники полиции на проспекте Ямашева. Ребенок шел по проезжей части вдоль трамвайных путей.



Татьяна Леухина