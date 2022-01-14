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В МВД рассказали, где нашли пропавшего в Казани мальчика

17:38, 14.01.2022 2
В МВД рассказали, где нашли пропавшего в Казани мальчика
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани пропавшего на улице мальчика обнаружили сотрудники уголовного розыска на проспекте Ямашева. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ребенок шел по проезжей части вдоль трамвайных путей. Его обнаружили в 16.20. Мальчика доставили в отдел полиции «Промышленный», его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Сегодня днем ребенок не вернулся домой из школы №48 по улице Актайской. Мальчика разыскивали полицейские совместно с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт».

    Татьяна Леухина
    ПроисшествияОбщество Татарстан

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    комментарии 2

    комментарии

    • Анонимно 18:02
      Не сегодня, а вчера из школы не вернулся мальчик, сутки где проводил? не известно
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    • Анонимно 18:18
      Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт"!
      Дай Всевышний всем Вам здоровья и успехов в жизни. Вы выполняете огромную работу.
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