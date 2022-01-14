В МВД рассказали, где нашли пропавшего в Казани мальчика

В Казани пропавшего на улице мальчика обнаружили сотрудники уголовного розыска на проспекте Ямашева. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ребенок шел по проезжей части вдоль трамвайных путей. Его обнаружили в 16.20. Мальчика доставили в отдел полиции «Промышленный», его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Сегодня днем ребенок не вернулся домой из школы №48 по улице Актайской. Мальчика разыскивали полицейские совместно с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт».



Татьяна Леухина