В Казани был найден живым пропавший накануне 17-летний подросток

Сегодня в Казани был найден 17-летний подросток Ратмир Болтушев, пропавший днем ранее. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Татарстана.

Юноша вышел из дома и пропал 15 января в Приволжском районе города. Молодой человек нуждался в медицинской помощи. Волонтеры организовали его поиски в районе улиц Павлюхина, Назарбаева, Шаляпина и Роторной, где он мог исчезнуть.

К счастью, подростка обнаружили живым.

14 января в Казани нашли пропавшего 10-летнего мальчика. Его обнаружили сотрудники полиции на проспекте Ямашева. Ребенок шел по проезжей части вдоль трамвайных путей.



Дарья Акимова