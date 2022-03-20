В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации на Украине

Миру грозит экономический кризис из-за ситуации на Украине. Такое мнение выразил председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман.

Состояние европейской и глобальной экономической системы сильно зависит от обстановки и нуждается в мерах поддержки, передает «РИА Новости».

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Хоффман призвал использовать все инструменты, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис.

— На уровне ЕС, как и во время пандемии, мы должны создать новый фонд восстановления — с европейскими облигациями для финансирования, — высказал он мнение в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

Сегодня министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что власти страны заморозили активы Банка России на €22 млрд, а еще счета и недвижимость частных лиц, которые попали под антироссийские санкции западных стран.



На этой неделе руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что Америка и дальше планирует увеличивать санкционное давление на Россию, однако не намерена анонсировать конкретные действия.

Татьяна Леухина