От здания бывшей обувной фабрики «Спартак» остался остов

От здания бывшей обувной фабрики «Спартак» на пересечении улиц Спартаковской, Хади Такташа и Марселя Салимжанова в Казани сейчас остался только остов, сообщил корреспондент «Реального времени».

Сейчас на территории бывшей фабрики продолжаются работы. На базе здания «Спартака» планируется возвести IT-парк, который сделают частью IT-квартала и который хотят назвать в честь советского ученого-изобретателя, разработчика первых советских ЭВМ — Башира Рамеева.

IT-квартал сформируется в границах двух IT-парков, школы №21 и соседних бизнес-центров. Площадь IT-квартала составит 43 тысяч кв. м. В нем создадут более 4,5 тысячи рабочих мест для IT-компаний. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил запустить новый IT-квартал на базе обувной фабрики «Спартак» в Казани к 30 августа 2022 года, то есть ко Дню республики.



В феврале этого года на заседании рабочей группы под председательством мэра Казани Ильсура Метшина концепция IT-парка на территории бывшей обувной фабрики «Спартак» вызвала обсуждение. При рассмотрении проекта было много вопросов по объемно-пространственному решению и композиции объекта. Звучали пожелания отработать его в комплексе со всем кварталом. Эксперты высказывались, что необходимо продумать транспортную доступность и паркинг, а особое внимание следует уделить пешеходным связям в квартале.

Маргарита Головатенко