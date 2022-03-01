Эксперты назвали вакансии из сфер с самым высоким спросом на специалистов в Татарстане

В Татарстане назвали топ вакансий из сфер с самым высоким спросом на специалистов. Данные предоставили аналитики сайта по поиску работы hh.ru, проведя анализ предложений, опубликованных за последний месяц.

За этот период чаще всего работодатели искали сотрудников в сферах продаж, производства, строительства, ИТ, транспортно-логистической, медико-фармацевтической сферах и рабочего персонала.

Всего в топ вошли семь предложений. Среди них находится продавец с зарплатой от 41 до 63 тысяч рублей, контролер станочных и слесарных работ с зарплатой от 35 до 48,7 тысячи рублей до вычета налогов, DevOps-инженер — 80 тысячи рублей на руки. Также в список вошли оператор производственного оборудования с 40 тысячами рублей до вычета налогов, водитель-курьер с личным авто — ему предлагают от 30 до 60 тысяч рублей на руки, фармацевт с 42 до 57 тысячами рублей до вычета налогов и главный инженер по эксплуатации зданий с 60 тысячами рублей на руки.

Фото: realnoevremya.ru

В конце февраля в Татарстане также назвали самые высокооплачиваемые вакансии. Одна из них предлагается главному программисту 1С в Набережных Челнах. Он может получать до 180 тысяч рублей.



Дарья Акимова