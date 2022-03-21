На строительство поликлиники в Зеленодольском районе Татарстана выделят 227,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На строительство многопрофильной поликлиники ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана выделят 227,6 млн рублей. Такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Подать заявку можно до 21 марта, подрядчика выберут 23 марта.

Исполнитель обязуется провести инженерную подготовку территории, устройство фундаментов и оснований и возвести несущие конструкции. После этого необходимо заняться устройством внутренних санитарно-технических систем, трубопровода, электрических сетей и линий связи. Кроме того, подрядчику предстоит благоустроить территорию и подвести к ней автомобильную дорогу с пешеходными переходами.

Фото: Илья Репин

На прошлой неделе стало известно, что на строительство здания приемно-диагностического отделения ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» направят 445 миллионов рублей из бюджета РТ.

Максим Кокунин