На строительство приемно-диагностического отделения нижнекамской ЦРБ выделят 445 миллионов рублей

Фото: проектная документация

На строительство здания приемно-диагностического отделения ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» направят 445 миллионов рублей. Средства на строительство будут выделяться из бюджета Татарстана.

Подрядчик обязуется провести инженерную подготовку территории, устройство фундаментов и оснований, а также возвести несущие конструкции. После чего заняться устройством внутренних санитарно-технических систем, трубопровода, электрических сетей и линий связи.

Подать заявку на участие в тендере можно до 18 марта. Итоги подведут 22 марта, следует из материалов на портале госзакупок.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт Набережночелнинской инфекционной больницы выделят 462,9 млн рублей из республиканского бюджета. Ремонтные работы затронут практически каждый из блоков больницы на разных этапах: блок «А» — третий этап (гараж, проходная), блок «Б» — первый этап (переходная галерея), блоки «Г» и «Д» — второй этап.



Максим Кокунин