На строительство приемно-диагностического отделения нижнекамской ЦРБ выделят 445 миллионов рублей
На строительство здания приемно-диагностического отделения ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» направят 445 миллионов рублей. Средства на строительство будут выделяться из бюджета Татарстана.
Подрядчик обязуется провести инженерную подготовку территории, устройство фундаментов и оснований, а также возвести несущие конструкции. После чего заняться устройством внутренних санитарно-технических систем, трубопровода, электрических сетей и линий связи.
Подать заявку на участие в тендере можно до 18 марта. Итоги подведут 22 марта, следует из материалов на портале госзакупок.
Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт Набережночелнинской инфекционной больницы выделят 462,9 млн рублей из республиканского бюджета. Ремонтные работы затронут практически каждый из блоков больницы на разных этапах: блок «А» — третий этап (гараж, проходная), блок «Б» — первый этап (переходная галерея), блоки «Г» и «Д» — второй этап.
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