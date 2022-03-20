За сутки в России количество госпитализаций зараженных COVID-19 снизилось на 44,1%

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России госпитализировали 2 551 заболевшего COVID-19, это на 44,1% меньше по сравнению с предыдущим днем. Снижение показателей наблюдается в 79 регионах страны.

Кроме того, прирост зараженных коронавирусом составил 0,18%. А суточное количество летальных исходов оказалось минимальным с июня прошлого года.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, количество выздоровевших россиян возросло, 92,2% от общего числа заболевших, сообщает ТАСС.

За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 31 035 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 74 675 человек, скончались — 434. За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 17 582 692 человека.

Диана Жиленкова