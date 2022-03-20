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За сутки в России выявили 31 035 случаев заболевания COVID-19

11:06, 20.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 31 035 случаев заболевания COVID-19
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За последние сутки в России выявили 31 035 новых случаев заболевания коронавирусом, госпитализирован 2 551 человек. За все время пандемии инфекцию подхватили 17 582 692 жителя страны.

Всего выздоровели 16 209 942 человека, в том числе 74 675 — за минувшие сутки. COVID-19 унес жизни еще 434 заболевших. Всего от коронавируса в РФ скончались 364 492 человека.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

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Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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