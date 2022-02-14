Казань поделилась с Госдумой опытом по обращению с безнадзорными животными

Фото: Василий Иванов

Сегодня в Госдуме РФ состоялось заседание рабочей группы по подготовке изменений в законодательство РФ, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак. В состав рабочей группы вошел заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин — он рассказал об опыте столицы Татарстана по обращению с безнадзорными животными.



Гиниятуллин считает, что закон «Об ответственном обращении с животными» остро нуждается в поправках: «Закон в том виде, в каком он есть сейчас, работает, но только там, где создана вся необходимая инфраструктура, организована просветительская работа с населением и есть диалог с зоозащитниками».

Он отметил, что в Казани с подачи мэра города разработан проект «Казань — город без брошенных животных», по которому ведется работа в нескольких направлениях. Собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают на прежнее место обитания. Приют «Зооцентр» обрабатывает около 4,5 тысячи заявок в год и выпускает около 4 тысяч стерилизованных, чипированных животных. Зоозащитники своими силами стерилизуют и вакцинируют около 1 тысяч животных в год.

По данным Минздрава РТ, к концу 2021 года количество укусов горожан бездомными животными снизилось на 25% по сравнению с началом того же года.

Фото: kzn.ru

В Казани была организована бесплатная стерилизация и вакцинация домашних животных в мобильном пункте. В городе проводятся выставки собак, на которых казанцы могут познакомиться с собаками из приюта, поиграть с ними, покормить и забрать с собой домой понравившегося четвероногого.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что столица Татарстана — один из первых городов, который решил цивилизованно и гуманно решить эту ситуацию. Он напомнил, что ситуацию с бездомными животными решают и на федеральном уровне, активная работа идет с депутатами Госдумы.

Известно, что в России появится резолюция о формировании правильного отношения к безнадзорным животным. Эксперты и зоозащитники отразят в ней требования к средствам массовой информации, а также предложения по созданию новых федеральных проектов.

Маргарита Головатенко