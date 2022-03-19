Следком России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов Донбасса

Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела по фактам массированных обстрелов украинскими националистами Донбасса. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 18-19 марта военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Первомайске, Стаханове, Сватове, Кировске ЛНР. В результате попадания и разрыва снарядов в Стаханове и Сватове погибли шесть мирных граждан, среди которых один ребенок. Еще два человека получили ранения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обстрелы проводились также в городах Донецк, Макеевка, Новоазовск, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь ДНР. Там погибли пять мирных граждан, еще 28 получили ранения — среди них трое детей. Кроме того, оказались повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе линии электропередач и газопровод.

Сегодня днем сообщалось, что с февраля этого года Следственный комитет России возбудил больше 80 уголовных дел по преступлениям против населения Донбасса, среди которых статьи за геноцид и жестокое обращение. С 2014 года следователи возбудили более 500 дел.



Также председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ускорить работу по фиксации и сбору доказательств по фактам совершения преступлений на территории Донбасса.

Татьяна Леухина